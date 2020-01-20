MSB duyurdu: Mogadişu’ya uçacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kayseri’den kalkan ve Somali’deki alçak terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımız ile Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak Etimesgut/Ankara’ya indi. Müteakiben uçağımız Mogadişu’ya uçacak"