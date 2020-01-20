Haber Giriş: 20.01.2020 - 22:37,
MSB duyurdu: Mogadişu’ya uçacak
Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "Kayseri’den kalkan ve Somali’deki alçak terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımız ile Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak Etimesgut/Ankara’ya indi. Müteakiben uçağımız Mogadişu’ya uçacak." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kayseri’den kalkan ve Somali’deki alçak terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımız ile Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak Etimesgut/Ankara’ya indi. Müteakiben uçağımız Mogadişu’ya uçacak"
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