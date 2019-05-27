MSB duyurdu! Kuzey Irak’a hava harekatı…
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
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