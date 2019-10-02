Son dakika... MSB duyurdu! Öldürülen toplam terörist sayısı 129 oldu
Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.
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