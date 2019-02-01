MSB duyurdu: En az 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgi notu paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre terörle mücadele kapsamında en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 25 Ocak - 1 Şubat 2019 haftalık basın bilgisi yayınlandı. Yapılan açıklamada, " İcra edilen operasyonlarda; en az 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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