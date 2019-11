MSB duyurdu: Beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı” bilgisini paylaştı. Paylaşımda, ortak kara devriyesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

In the Ayn al-Arab region east of the Euphrates, Turkish and Russian units completed their fifth joint land patrol with four vehicles each and accompanying UAVs. pic.twitter.com/meXyDV2IhJ