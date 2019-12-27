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DHA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 15:50,Son Güncelleme:/

MSB duyurdu... Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık taraması

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MSB duyurdu... Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık taraması

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için TSK ve UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor" denildi.

MSB duyurdu... Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık taraması

 

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