MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz haline getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.
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