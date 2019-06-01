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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 3 katlı, 5 odalı mağara bulundu

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IRAK kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekâtı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'yla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, el yapımı 3 katlı ve 5 odalı mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

MSB duyurdu: 3 katlı, 5 odalı mağara bulundu

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

 Mağara içinde ve sığınaklarda yapılan aramada;

80 adet şeritte doçka mühimmatı 

27 adet dolu AK-47 şarjörü (810 adet mühimmat)

5 çuval örgütsel kitap

150 adet kalem pil

2 adet 3,5 kw jeneratör

3 çuval amonyum nitrat

70 adet dolu mazot ve su bidonu ve

Çok miktarda sığınak yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’nın tespit edilen sığınakları teker teker imha edilmeye devam ediliyor."


 

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