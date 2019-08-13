MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Kuzey Irak’ta düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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