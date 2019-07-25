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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alımı başvuruları için son gün ne zaman?

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MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alımı başvuruları için son gün ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, uzman çavuş alımı için başvuru ilanı yayımladı. Uzman çavuş adayları, son iki yılın KPSSP3 (lisans),2018 yılı KPSSP93 (ön lisans) ve 2018 yılı KPSSP94 (lise) puan türü sınav sonuçlarına göre başvuruda bulunabilecekler. Peki, uzman çavuş alımı başvuruları için son gün ne zaman?

Uzman çavuş adayları, başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

Uzman çavuş başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden yapılacak, başvuru süreci 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; en az lise mezunlarından Uzman Çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

6. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracat edebilecektir. Bedellli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve,

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

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