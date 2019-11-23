MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir
Milli Savunma Bakanlığı "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG’nın saldırılarına meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği belirtildi.
MSB'nin açıklaması şu şekilde:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir"
Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/vw2LxRLONN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 23 Kasım 2019
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