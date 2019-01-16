MSB astsubay ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine yapılacak olan astsubay alımı için ön başvuru sonuçları beklenmeye devam ediliyor. 22 Kasım tarihinde son başvuruları gerçekleşen MSB astsubay alımı için ön başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, MSB astsubay ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı astsubay alımı ön başvuru sonuçları, birçok adayın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Başvuruları internet üzerinden tamamlayan adaylar, mülakat aşamasına çağrılacakları ön başvuru sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki, MSB astsubay ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? işte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
MSB ASTSUBAY ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruları 22 Kasım tarihinde sona eren Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı ön başvuru sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
Sonuçlarla ilgili herhangi bir gelişme olması halinde haberimize eklenecektir.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacaktır.
Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.
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