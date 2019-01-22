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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

MSB astsubay başvuru sonuçları ekranını erişime açtı!

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MSB astsubay başvuru sonuçları ekranını erişime açtı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın ön başvuru sürecini 22 Kasım tarihinde tamamladığı astsubay alımı müracaat sonuçları açıklandı. 6 Şubat-28 Mart tarih aralığında mülakat sürecine başlayacak olan MSB, adayları KPSS puanlarına göre belirledi. İşte, MSB astsubay ön başvuru sonuçları hakkında bazı bilgiler

Astsubay ön başvuru sonuçlarını erişime açan Milli Savunma Bakanlığı, adaylara önemli uyarılarda bulundu. Adayların, mülakatın yapılacağı Ankara MEBS Okuluna belgelerini eksiksiz getirmeleri gerektiğini duyuran MSB, adayların yanlarında uygun kıyafetleri de bulundurmaları gerektiğini belirtti. İşte, MSB astsubay başvuru sonuçları ve detaylı bilgiler

MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı 2018 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri  06 Şubat 2019 - 28 Mart 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır. 

Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando tercihi olanlar) sınavları 06 Şubat 2019 tarihinde yapılacaktır. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 07 Şubat 2019 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

Deniz Piyade, Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP)], Harita Teknisyeni ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da gireceklerdir. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

Erkek adaylarda; başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar (başvuru sayısı kontenjanın 20 katının altında olduğundan), bayan adaylarda; sınıf bazında kontenjanların 20 katı kadar aday KPSS P3 ve KPSS P93 puanlarına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Sınıf bazında bayan adayların sınav çağrısı için belirlenen baraj puanları tabloda belirtilmiştir.

MSB ASTSUBAY SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 SINIFLAR

BARAJ PUANI KPSS P93


BARAJ PUANI KPSS P3


İKMAL, MALİYE ve PERSONEL

68,99624

80,72653

Seçim Aşamaları;

  Birinci Gün     : Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi,

                              Fiziki Yeterlilik Testi (Tüm Adaylar için)

                              Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni Sınıfı için)

İkinci Gün     : Yüzme Sınavları (Deniz Piyade ve Hava Piyade (AKİP) tercihi olan adaylar için)           
Üçüncü Gün : Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için)

Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Yüzme testi MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir. 

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır. 
11.    Adaylar sınavlara gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

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