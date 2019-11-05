MSB açıklamasının şifresi: Ayn El Arap’ı işaret etti
SOÇi’de varılan mutabakat uyarınca Türk ve Rus askerlerinin bugün yapacağı ikinci ortak devriyenin Fırat’ın doğusunun batı ucunda Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, bugünkü ortak devriyeyi izlemek isteyen basın mensuplarının Ayn El Arap’ın karşısında bulunan Suruç’taki Askeri Gazino önünde olmalarını istedi.
1 Kasım’da yapılan ilk ortak devriye Resulayn’ın doğusunda Kamışlı istikametinde gerçekleşmiş ve bu devriyede toplam 87.5 kilometre yol katedilmişti.
3-4 SAAT SÜRECEK
Bugünkü devriyenin Tel Abyad’ın batısında Ayn El Arap istikametinde yapılması bekleniyor. Öğle saatlerinde başlaması planlanan devriyenin 3-4 saat sürmesi öngörülüyor. Bu devriye de insansız hava araçları (İHA) tarafından izlenecek.
Ayn El Arap tarafında Rusya’nın yanısıra Suriye rejim güçlerine ait birlikler de bulunuyor. İkinci devriyede de terör örgütü PKK/YPG’nin söz konusu bölgeyi ne boyutta terk ettiği, mevzi ve tahkimatlarını imha edip etmedikleri ile ağır silahlarını çekip çekmedikleri denetlenecek. Bu devriyede de Türk ve Rus zırhlı araçları 10 kilometre kadar derinliğe inecekler.
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