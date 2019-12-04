MSB açıkladı: Van'da silah kazası sonucu bir şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in (23) acı haberi, gece askeri yetkililer tarafından Siteler Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. 5 çocuklarından en büyüğü olan Fırat'ın şehit olduğu haberini alan Mehmet ve Figen Demir çifti gözyaşlarına boğuldu.
Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez de şehit evine gelerek, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.
Bekar olan bir yıllık Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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