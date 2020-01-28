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Haber Giriş: 28.01.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

MSB açıkladı... TSK uçağı deprem bölgesine ulaştı

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MSB açıkladı... TSK uçağı deprem bölgesine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''AFAD koordinesinde deprem bölgesinde faaliyet yürütecek 76 mühendisin TSK'ya ait bir uçak ile Elazığ'a intikali sağlandı.'' denildi.


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