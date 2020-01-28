Haber Giriş: 28.01.2020 - 14:25,
MSB açıkladı... TSK uçağı deprem bölgesine ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''AFAD koordinesinde deprem bölgesinde faaliyet yürütecek 76 mühendisin TSK'ya ait bir uçak ile Elazığ'a intikali sağlandı.'' denildi.
AFAD koordinesinde deprem bölgesinde faaliyet yürütecek 76 mühendisin TSK'ya ait bir uçak ile Elazığ'a intikali sağlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/bqrPEOz68z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 Ocak 2020
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