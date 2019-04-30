MSB açıkladı: S-400 haziranda F-35 kasımda
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya’dan alınacak olan S-400 hava savunma sistemi ve bu nedenle ABD’yle teslimatında problem yaşanan F-35 savaş uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada S-400’lerin haziran ayında, F-35’lerin ise kasımda Türkiye’ye gönderileceği belirtildi. Türkiye’nin itirazlarının ardından ABD’nin Patriot teklifini değiştirerek 28 Mart’ta yeniden sunduğunu hatırlatan yetkililer, şunları söyledi:
İHTİYAÇLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR
“Söz konusu teklif halen masada. Savunma Sanayii Başkanlığı nezdinde Türkiye’nin ihtiyaçlarını yerine getirip getirmediği konusu halen değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeler sonuçlandıktan sonra bir karar verilecek.
2 UÇAK DAHA PİSTE KONUŞLANDIRILDI
F-35’lere ilişkin görüşmeler sürüyor. 4’ü pilot, 34’ü bakım personeli olmak üzere toplam 38 personel ABD’deki hava üssünde eğitimlerine devam ediyor. Son olarak iki uçak daha teslim edilmek üzere piste konuşlandırıldı. F-35’lerin kasım ayında Malatya’da konuşlandırılmasını bekliyoruz.
S-400’DE HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ
S-400’lerin sekvıyatı planlandığı gibi haziran ayında başlayacak. Hem yer konusu hem de teşkilatın kuruluşu ve birlik yapısıyla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde değerlendirmeler sürüyor.
YENİ ASKERLİKTE KANUN METNİ HAZIR
Bugüne kadar ilgili bakanlıkların görüşü alınıyordu. Nisan ayının başında bu görüşler alındı ve taslak, kanun metnine ortak görüş olarak yansıtıldı. Bu da tekrar ilgili tarafların görüşüne sunuldu. Herkesin üstünde mutabık kalması halinde kanun metni Cumhurbaşkanı’nın görüşüne sunulacak.
TATBİKATLAR
Albay Tamer Zincir, 13-25 Mayıs’ta aynı anda üç denizde ‘Deniz Kurdu 2019’ tatbikatının düzenleneceğini , 7-10 Mayıs arasında ise Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında ‘Anadolu Yıldızı-2019’ tatbikatının yapılacağını belirtti. Albay Zincir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın koordinatörlüğünde ise 13-24 Mayıs’ta Konya’da ‘Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı’ düzenleneceğini, 6-23 Mayıs’ta Kayseri’de gerçekleştirilecek ‘Erciyes-2019’ tatbikatına ise farklı ülkelerden yaklaşık 100 personelin iştirak edeceğini söyledi.
‘150 EMEKLİ PERSONELİN RÜTBELERİ ALINDI’
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, bilgilendirme toplantısında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin belirlenen müşterek kıstaslar çerçevesinde kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Zincir, “Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir” dedi. OHAL’in kalkmasından bugüne kadar bakan onayıyla 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildiğini, 150 emekli personelin rütbelerinin geri alındığını belirten Zincir, kararlı mücadeleyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) güç ve etkinliğinin artmaya devam ettiğini söyledi.
İDLİB’DE YENİ KRİZLERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, bilgilendirme toplantısında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gelişmelere de değindi. Albay Zincir, bölgede istikrarın temini için 17 Eylül 2018’deki Soçi Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde güvenlik ve asayişin temininde somut gelişmelerin sağlandığını kaydetti. Yeni krizler yaşanmasının önüne geçildiğini, bölgede barış ve istikrarın tesisinin mümkün hale geldiğini söyleyen Zincir sözlerini şöyle sürdürdü:
YENİ GÖÇLER ENGELLENDİ
“Soçi Mutabakatı’nın uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya Federasyonu ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir. Sürdürülen gayretler neticesinde, bölgeden yaşanabilecek yeni göçlerin engellenmesi de temin edilmiştir. Söz konusu mutabakat çerçevesinde, Birinci Milli Devriye Faaliyeti 8 Mart 2019’da gerçekleştirilmiş, bugüne kadar toplam 35 Milli Devriye Faaliyeti icra edilmiştir. Devriye faaliyetlerinin İdlib’de ateşkesin muhafazası ile bölgede barış ve istikrarın tesisinin devamlılığına olumlu katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü zorluğa rağmen bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlerine büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir.”
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