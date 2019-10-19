MSB açıkladı: PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi
MSB: TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.https://t.co/KarkWG3xPW#MSB #TSK pic.twitter.com/Mn5LkD94qs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2019
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