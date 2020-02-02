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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.02.2020 - 19:23,Son Güncelleme:/

MSB açıkladı! 'Dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı'

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MSB açıkladı! 'Dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağının içini ve dışını kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarının detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan ve Ankara Etimesgut Havaalanı'na gelen yolcu uçağında dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı.  Açıklamada, KBRN uzmanlarının uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğu kaydedildi.

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