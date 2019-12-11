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DHA
11.12.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

MSB açıkladı: 5 kişi Sahil Güvenlik'e teslim edildi

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MSB açıkladı: 5 kişi Sahil Güvenlik'e teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuşadası Karakol Gemisi'nin Ege Denizi'nde tespit ettiği düzensiz göçmen botundaki 5 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege'de planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Kuşadası Karakol Gemimiz, Müsellim Geçidi'nde tespit ettiği düzensiz göçmen botundaki 5 kişiyi güvenli şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim etti" denildi.

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