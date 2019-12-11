MSB açıkladı: 5 kişi Sahil Güvenlik'e teslim edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege'de planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Kuşadası Karakol Gemimiz, Müsellim Geçidi'nde tespit ettiği düzensiz göçmen botundaki 5 kişiyi güvenli şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim etti" denildi.