MSB acı haberi duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ''Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'' açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde: ''Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.''
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