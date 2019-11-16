MSB acı haberi açıkladı: 1 asker şehit
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
ŞEHİT ERİN ACI HABERİ, MEMLEKETİNE ULAŞTI
TSK'nın Suriye'nin Resulayn bölgesinde yürüttüğü Barış Pınarı Hareketı'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.
Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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