MSB 165 sivil memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından 165 sivil memur alımına ilişkin başvuru süreci geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Başvurularının tamamlayan adaylar, 'MSB 165 sivil memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna internetten yanıt aramaya başladı. Peki, MSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSB sivil memur alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili merak edilenler.
Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği, 165 sivil memur alımında değerlendirme süreci için geri sayım devam ediyor. Bakanlığa bağlı sivil memur başvurusunda bulunan yüzlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye ve sorgulamaya başladı. MSB memur alımı için başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. Peki, MSB 165 sivil memur alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? işte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar.
MSB 165 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığının açıktan gerçekleştireceği 165 sivil memur temini için gözler sonuç ekranına çevrildi. Bakanlığın takvimde açıkladığı tarihin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesi üzerine adaylar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı.
Bakanlık, daha önce yayımladığı 523 personel alımı için sonuç sürecini 21 Ocak 2019'dan sonra olarak duyurmuştu. Ancak sonuçlar 15 Mart tarihinde erişime açılmıştı.
Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda MSB 165 personel alımı sonuçlarının mayıs ayının ilk haftası açıklanması beklenebilir.
Bu süreç, Milli Savunma Bakanlığı'nın yoğunluğuna göre daha erken de gerçekleşebilir.
SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?
Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.
(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):
Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
(2) Uygulamalı Sınav:
(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.
(b) Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.
(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
(ç) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat sınavına girecektir.
(3) Mülakat sınavı:
(a) Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.
(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle