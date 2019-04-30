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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

MSB 165 memur alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih bilgileri!

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MSB 165 memur alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih bilgileri!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bünyesine gerçekleştirilecek olan 165 personel alımı için gözler bakanlığın resmi internet sitesine çevrildi. Bakanlığın yapacağı açıklamayı merakla bekleyen onlarca kişi, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, MSB 165 memur alımı sonuçları hakkında ne zaman açıklama yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesine gerçekleştireceği 165 mühendis alımı için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o konuyla ilgili bazı bilgiler

MSB 165 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığının açıktan gerçekleştireceği 165 sivil memur temini için gözler sonuç ekranına çevrildi. Bakanlığın takvimde açıkladığı tarihin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesi üzerine adaylar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. 

Bakanlık, daha önce yayımladığı 523 personel alımı için sonuç sürecini 21 Ocak 2019'dan sonra olarak duyurmuştu. Ancak sonuçlar 15 Mart tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda MSB 165 personel alımı sonuçlarının mayıs ayının ilk haftası açıklanması beklenebilir. 

Bu süreç, Milli Savunma Bakanlığı'nın yoğunluğuna göre daha erken de gerçekleşebilir.

ADAYLAR SINAVDA NELERDEN SORUMLU OLACAK?

Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Uygulamalı Sınav:

(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.

(b) Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.

(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(ç) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat sınavına girecektir.

(3) Mülakat sınavı:

(a) Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

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