MSB 165 memur alımı sonuçları için gözler kurumun resmi internet sitesinde
Resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile sonuç açıklama işlemlerini gerçekleştiren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 165 memur alımı sonuçlarının henüz açıklanmaması dolayısıyla gündemde yer alıyor. Birçok adayın başvuruda bulunduğu MSB 165 personel alımı sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) değerlendirme sürecini gerçekleştirdiği 165 memur alımı için geri sayım devam ediyor. Yüzlerce kişinin müracaatta bulunduğu MSB memur alımı için başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, MSB 165 memur alımı sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
MSB 165 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığının açıktan gerçekleştireceği 165 sivil memur temini için gözler sonuç ekranına çevrildi. Bakanlığın takvimde açıkladığı tarihin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesi üzerine adaylar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı.
Bakanlık, daha önce yayımladığı 523 personel alımı için sonuç sürecini 21 Ocak 2019'dan sonra olarak duyurmuştu. Ancak sonuçlar 15 Mart tarihinde erişime açılmıştı.
Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda MSB 165 personel alımı sonuçlarının mayıs ayının ilk haftası açıklanması beklenebilir.
Bu süreç, Milli Savunma Bakanlığı'nın yoğunluğuna göre daha erken de gerçekleşebilir.
ADAYLAR SINAVDA NELERDEN SORUMLU OLACAK?
Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.
(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):
Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
(2) Uygulamalı Sınav:
(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.
(b) Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.
(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
(ç) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat sınavına girecektir.
(3) Mülakat sınavı:
(a) Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.
(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
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