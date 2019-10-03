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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hacer BOYACIOĞLU / ANKARA
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MR istismarına yeni önlemler

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
MR istismarına yeni önlemler

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, MR çekimleri için yeni önlemlerin yolda olduğunu açıkladı.

Bakan Koca “Hangi hastalık veya şikâyet durumunda, ne zaman, nasıl ve nerede MR ve tomografinin çekileceğini belirleyen bir genelgemiz olacak. Herkesin rutin olarak, her zaman çekebileceği bir yaklaşım olmasın istiyoruz” dedi. Koca, MR’da çekim yöntemlerinin de inceleneceğini ve yanlış çekim yöntemine ödeme yapılmayacağını da açıkladı.

YÜZDE 11 TASARRUF

Bakan Koca, önceki akşam Meclis resepsiyonunda bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Koca, MR ile ilgili bugüne kadar önlemler alındığını ve bunların da geri dönüşünün görülmeye başlandığını söyledi. Şu an itibarıyla yüzde 11-12 tasarrufun görülmeye başlandığını belirten Koca, halen üzerinde çalıştıkları genelgenin de kısa süre içinde çıkacağını belirterek, “Şu anda da bir MR ya da tomografi talebinde daha önce çekim yapıldı ise onu görmeden talep yapmasını da önlüyoruz. Geçmiş dönemde herhangi bir MR ya da tomografi çekimi varsa yeni talebe hemen izin vermiyoruz. Dolayısıyla o MR ya da tomografi çekimini değerlendirdikten sonra MR ya da tomografi ek bilgi sağlayacaksa talep yapılsın istiyoruz. Bunu da devreye soktuk” dedi.

MR ya da tomografinin gerekip gerekmediğinin bir algoritmayla belirlenmesi durumunda net tasarruf durumlarının da görüleceğini belirten Koca şöyle devam etti: “Ne kadar gereksiz çekildiğini şu an bilemiyoruz. Halen MR ve tomografinin gerçekten çekildiğini ve bunun doğru çekilip çekilmediğini test ediyoruz. Yakın zamanda talep edilen MR çekiminin kaç sekanslı olduğu ve çekim yönteminin doğru olup olmadığını da kontrol etmiş olacağız.”

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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