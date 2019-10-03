MR istismarına yeni önlemler

Bakan Koca “Hangi hastalık veya şikâyet durumunda, ne zaman, nasıl ve nerede MR ve tomografinin çekileceğini belirleyen bir genelgemiz olacak. Herkesin rutin olarak, her zaman çekebileceği bir yaklaşım olmasın istiyoruz” dedi. Koca, MR’da çekim yöntemlerinin de inceleneceğini ve yanlış çekim yöntemine ödeme yapılmayacağını da açıkladı.

YÜZDE 11 TASARRUF

Bakan Koca, önceki akşam Meclis resepsiyonunda bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Koca, MR ile ilgili bugüne kadar önlemler alındığını ve bunların da geri dönüşünün görülmeye başlandığını söyledi. Şu an itibarıyla yüzde 11-12 tasarrufun görülmeye başlandığını belirten Koca, halen üzerinde çalıştıkları genelgenin de kısa süre içinde çıkacağını belirterek, “Şu anda da bir MR ya da tomografi talebinde daha önce çekim yapıldı ise onu görmeden talep yapmasını da önlüyoruz. Geçmiş dönemde herhangi bir MR ya da tomografi çekimi varsa yeni talebe hemen izin vermiyoruz. Dolayısıyla o MR ya da tomografi çekimini değerlendirdikten sonra MR ya da tomografi ek bilgi sağlayacaksa talep yapılsın istiyoruz. Bunu da devreye soktuk” dedi.

MR ya da tomografinin gerekip gerekmediğinin bir algoritmayla belirlenmesi durumunda net tasarruf durumlarının da görüleceğini belirten Koca şöyle devam etti: “Ne kadar gereksiz çekildiğini şu an bilemiyoruz. Halen MR ve tomografinin gerçekten çekildiğini ve bunun doğru çekilip çekilmediğini test ediyoruz. Yakın zamanda talep edilen MR çekiminin kaç sekanslı olduğu ve çekim yönteminin doğru olup olmadığını da kontrol etmiş olacağız.”