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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

12 Eylül Süper Loto çekilişleri tamamlandı! Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

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12 Eylül Süper Loto çekilişleri tamamlandı! Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

621. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Saat 21:15'te başlayan çekilişin ardından, Süper Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesinden duyuruldu. Geçen hafta Süper Loto'da 4 milyon TL'nin sahibini bulmasıyla, bu hafta çıkan talihli numaralar merak konusu oldu. İşte, 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto'nun 621. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresince (MPİ) tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye oranı ne kadar oldu? İşte, Süper Loto sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

12 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 12 Eylül  çekilişleri, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Süper Loto'nun 621. hafta çekilişinde şu numaralar çıktı;

7-22-38-39-53-54

12 Eylül Süper Loto çekilişleri tamamlandı Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

MPİ SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 12 bin 884'er lira, 4 bilen 2 bin 989 kişi 206'şar lira, 3 bilen 63 bin 252 kişi 16 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

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