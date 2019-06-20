MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 20 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Noter huzurunda saat 21:15'te yapılan çekilişle beraber, kuponlarına ikramiye çıkan vatandaşlar zengin olma hayaline kavuştu. Peki, 609'uncu hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ 20 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama sayfası.
Büyük umutlarla oynanan ve yoğun ilgi gören Süper Loto şans oyunun çekilişleri 20 Haziran'da tamamlandı. Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde, haftalardır devreden ikramiye sahibini bulmuş, 22 milyon 527 bin TL ikramiye 1 kişiye çıkmıştı. Peki, Süper Loto'nun 609. haftasına hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 20 Haziran tarihli Süper Loto'da ikramiye çıkan numaralar ve Süper Loto 609'uncu hafta sonuçları.
20 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21.15'te Süper Loto canlı çekilişi yapıldı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Loto'nun 20 Haziran tarihinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
5,21,33,38,42,49
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SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA DEV İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU
Süper Loto'nun 608'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 22 milyon 527 bin 637 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 84 kişi 11 bin 43'er lira, 4 bilen 5 bin kişi 200'er lira, 3 bilen 108 bin 641 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte toplam 26 milyon 159 bin 997 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 555 bin 183 lira, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 431 bin 191 lira kamuya aktarıldı.
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