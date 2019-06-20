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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 20 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama

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MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 20 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Noter huzurunda saat 21:15'te yapılan çekilişle beraber, kuponlarına ikramiye çıkan vatandaşlar zengin olma hayaline kavuştu. Peki, 609'uncu hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ 20 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama sayfası.

Büyük umutlarla oynanan ve yoğun ilgi gören Süper Loto şans oyunun çekilişleri 20 Haziran'da tamamlandı. Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde, haftalardır devreden ikramiye sahibini bulmuş, 22 milyon 527 bin TL ikramiye 1 kişiye çıkmıştı. Peki, Süper Loto'nun 609. haftasına hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 20 Haziran tarihli Süper Loto'da ikramiye çıkan numaralar ve Süper Loto 609'uncu hafta sonuçları.

20 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.15'te Süper Loto canlı çekilişi yapıldı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Loto'nun 20 Haziran tarihinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

5,21,33,38,42,49

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 20 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama

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SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA DEV İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU

Süper Loto'nun 608'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 22 milyon 527 bin 637 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 84 kişi 11 bin 43'er lira, 4 bilen 5 bin kişi 200'er lira, 3 bilen 108 bin 641 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte toplam 26 milyon 159 bin 997 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 555 bin 183 lira, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 431 bin 191 lira kamuya aktarıldı.

 

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