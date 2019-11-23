MPİ Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaralarını duyurdu! Milli Piyango 23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
3 milyon TL'nin devrettiği Sayısal Loto'nun 23 Kasım tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Cumartesi akşamı noter huzurunda yapılan canlı Sayısal Loto çekilişi sonrası, haftanın ikramiye kazandıran şanslı numaraları belli oldu. 1273. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilecek. İşte, Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto'nun 1273'üncü hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından tamamlandı. Noter huzurunda saat 21:15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Geçen hafta 3 milyon 536 bin 280 liranın devrettiği Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaraların çıktığı merak konusu oldu. İşte, 23 Kasım Sayısal Loto'da çıkan talihli numalar.
23 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Merakla beklenen Sayısal Loto'nun 24 Kasım tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te tamamlandı. 1273'üncü hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da şu numaralar çıktı;
13-20-26-27-29-33
MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1272. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 256'şar lira, 4 bilen 5 bin 274 kişi 82'şer lira ve 3 bilen 97 bin 823 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
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