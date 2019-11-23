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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

MPİ Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaralarını duyurdu! Milli Piyango 23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

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MPİ Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaralarını duyurdu! Milli Piyango 23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

3 milyon TL'nin devrettiği Sayısal Loto'nun 23 Kasım tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Cumartesi akşamı noter huzurunda yapılan canlı Sayısal Loto çekilişi sonrası, haftanın ikramiye kazandıran şanslı numaraları belli oldu. 1273. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilecek. İşte, Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto'nun 1273'üncü hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından tamamlandı. Noter huzurunda saat 21:15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Geçen hafta  3 milyon 536 bin 280 liranın devrettiği Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaraların çıktığı merak konusu oldu. İşte, 23 Kasım Sayısal Loto'da çıkan talihli numalar.

23 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Merakla beklenen Sayısal Loto'nun 24 Kasım tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te tamamlandı. 1273'üncü hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da şu numaralar çıktı;

13-20-26-27-29-33

MPİ Sayısal Lotoda haftanın şanslı numaralarını duyurdu Milli Piyango 23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1272. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 256'şar lira, 4 bilen 5 bin 274 kişi 82'şer lira ve 3 bilen 97 bin 823 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

 

 

 

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