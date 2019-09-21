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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.09.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango 21 Eylül Sayısal Loto sorgulama

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MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango 21 Eylül Sayısal Loto sorgulama

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) ilgi gören şans oyunu Sayısal Loto'nun 1255. hafta çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda saat 21:15'te başlayan çekiliş sonrası, Sayısal Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar ve büyük ikramiyeyi kazanan kupon MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango 21 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. İstanbul Beyoğlu'da Milli Piyango İdaresi'nin ofisinde tamamlanan çekilişin ardından 21 Eylül Cumartesi Sayısal Loto sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Sayısal Loto hangi ile çıktı? İşte, 1255'nci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar.

21 EYLÜL 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 21 Eylül tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

2-6-7-23-37-40

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı Milli Piyango 21 Eylül Sayısal Loto sorgulama

SAYISAL LOTO MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 6 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 171 kişi 82 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 255 kişi ise 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

 

 

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