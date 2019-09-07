MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı! 7 Eylül Sayısal Loto sonuç sorgulama
1251. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 7 Eylül tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda MPİ'nin sitesinde yapılan canlı çekilişin ardından, haftanın ikinci Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Büyük heyecanla beklenen Sayısal Loto'da, bu hafta hangi numaraların çıktığı çekiliş sonrası merak konusu oldu. İşte, 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
Şans oyunu meraklılarının ilgiyle takip ettiği Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Cumartesi akşamı gerçekleşen çekilişte, zengin olma hayatli kuran vatandaşlar, büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiğini MPİ'nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran talihli numaralar hangileri oldu? İşte, MPİ 1251'inci hafta Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.
7 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 7 Eylül tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
3-4-11-15-16-30
SAYISAL LOTO MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1250. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 11'er lira, 4 bilen 3 bin 785 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 187 kişi ise 12 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte, toplam 2 milyon 847 bin 311 lira ikramiye dağıtıldı.
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