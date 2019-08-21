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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı! 21 Ağustos Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

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MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı! 21 Ağustos Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi tamamlanan Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. 21 Ağustos tarihli Şans Topu çekilişinde, ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesindeki canlı çekiliş sonucu ilan edildi. Peki, 949'ncu hafta heyecanın yaşandığı Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen ve şans oyunu meraklılarının ilgiyle oynadığı Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşen çekilişin ardından, Şans Topu'nun 949. haftasında hangi numaraların ikramiye kazandırdığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 21 Ağustos tarihli Şans Topu'nda bu hafta ikramiye kazandıran numaralar.

21 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, Şans Topu'nun 949. haftasında şu numaralar ikramiye kazandırdı;

 6-8-10-27-31+4

MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı 21 Ağustos Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama

MPİ ŞANS TOPLU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 948. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 783 bin 751 lira 85'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 199 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 287 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 262 kişi 23'er lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 627 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 507 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 756 kişi 7 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 139 bin 513 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çanakkale'nin merkez ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

 

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