MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı! 21 Ağustos Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi tamamlanan Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. 21 Ağustos tarihli Şans Topu çekilişinde, ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesindeki canlı çekiliş sonucu ilan edildi. Peki, 949'ncu hafta heyecanın yaşandığı Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen ve şans oyunu meraklılarının ilgiyle oynadığı Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşen çekilişin ardından, Şans Topu'nun 949. haftasında hangi numaraların ikramiye kazandırdığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 21 Ağustos tarihli Şans Topu'nda bu hafta ikramiye kazandıran numaralar.
21 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, Şans Topu'nun 949. haftasında şu numaralar ikramiye kazandırdı;
6-8-10-27-31+4
MPİ ŞANS TOPLU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 948. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 783 bin 751 lira 85'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 199 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 287 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 262 kişi 23'er lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 627 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 507 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 756 kişi 7 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 139 bin 513 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çanakkale'nin merkez ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.
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