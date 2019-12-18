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18.12.2019 - 21:56, Son Güncelleme:

MPİ 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama.. 966. hafta Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar

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MPİ 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama.. 966. hafta Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişleri MPİ'nin internet sitesinde canlı olarak takip edildi. 966. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişinde, 5+1 bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Çekilişin ardından vatandaşlar, Şans Topu çekilişinde çıkan numaraları araştırmaya başladı. İşte, 18 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bu haftanın kazandıran numaraları.

Şans oyunu meraklıların heyecanla beklediği Şans Topu'nun 966. hafta çekilişleri çarşamba akşamı gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından yapılan çekilişin ardından Şans Topu'nda bu hafta kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı.

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişleri MPİ'nin internet sitesinde canlı olarak takip edildi. Saat 21:15'te başlayan çekilişin ardından Şans Topu'nun 966'ncı hafta sonuçları ilan edildi. İşte, Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar haberimizde....

Aralık ayının üçüncü Şans Topu çekiliş sonuçları çarşamba akşamı belli oldu. 18 Aralık tarihli 966'ncı hafta şans topu çekilişinde şu numaralar çıktı....

MPİ 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama.. 966. hafta Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar

MPİ ŞANS TOPU KUPON SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Şans Topu oyunu nasıl oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ? 

NumaraKaç defa çıktı?En son ne zaman çıktı?
29167958. Hafta
15161955. Hafta
22157945. Hafta
9153947. Hafta
23153957. Hafta
2150943. Hafta
6148952. Hafta
5146955. Hafta
14146958. Hafta
17146957. Hafta
24145951. Hafta
12145954. Hafta
10144959. Hafta
13144948. Hafta
20144943. Hafta
26143958. Hafta
19142952. Hafta
25141948. Hafta
11141957. Hafta
8139952. Hafta
1139959. Hafta
28139956. Hafta
18136954. Hafta
7136948. Hafta
4132941. Hafta
27132953. Hafta
3131957. Hafta
32131959. Hafta
16130958. Hafta
31130957. Hafta
30129959. Hafta
33128955. Hafta
34126959. Hafta
21121951. Hafta

EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR

NumaraKaç kere çıktı?En son ne zaman çıktı?
688954. Hafta
1281938. Hafta
1080953. Hafta
272948. Hafta
468952. Hafta
1467943. Hafta
1366928. Hafta
1166958. Hafta
964937. Hafta
763951. Hafta
362959. Hafta
562957. Hafta
160956. Hafta
860955. Hafta
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