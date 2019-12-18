MPİ 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama.. 966. hafta Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar
Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişleri MPİ'nin internet sitesinde canlı olarak takip edildi. 966. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişinde, 5+1 bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Çekilişin ardından vatandaşlar, Şans Topu çekilişinde çıkan numaraları araştırmaya başladı. İşte, 18 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bu haftanın kazandıran numaraları.
Şans oyunu meraklıların heyecanla beklediği Şans Topu'nun 966. hafta çekilişleri çarşamba akşamı gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından yapılan çekilişin ardından Şans Topu'nda bu hafta kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı.
Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişleri MPİ'nin internet sitesinde canlı olarak takip edildi. Saat 21:15'te başlayan çekilişin ardından Şans Topu'nun 966'ncı hafta sonuçları ilan edildi. İşte, Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar haberimizde....
Aralık ayının üçüncü Şans Topu çekiliş sonuçları çarşamba akşamı belli oldu. 18 Aralık tarihli 966'ncı hafta şans topu çekilişinde şu numaralar çıktı....
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Şans Topu oyunu nasıl oynanır?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
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