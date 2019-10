MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama (14 Ekim 2019)

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara'nın 14 Ekim Pazartesi günkü çekilişi saat 21:15'te tamamlandı. On Numara'da geçen hafta 10 bilen 3 kişinin, 180 bin 774 lira ikramiye kazandığı son çekilişinin ardından, bu hafta On Numara'ya şans oyunu tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Peki, On Numara'nın 897'nci hafta çekilişinde hangi numaralar ikramiye çıktı? İşte, On Numara'da bu hafta çıkan talihli numaralar...

14 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen On Numara'nın 14 Ekim çekilişleri noter huzurunda tamamlandı. On Numara'da bu hafta şu numaralar çıktı;

8-14-16-23-25-26-27-29-39-40-41-46-52-59-60-61-63-64-67-71-73-76

MPİ ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 896. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 180 bin 774 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 510 lira 75'er kuruş, 8 bilen 1902 kişi 190 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 780 kişi 26 lira 5'er kuruş, 6 bilen 119 bin 619 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 214 bin 744 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Antalya'nın Alanya, İstanbul'un Beykoz ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.