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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama (14 Ekim 2019)

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MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama (14 Ekim 2019)

Pazartesi günleri düzenlenen On Numara şans oyununun 897. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresince (MPİ) gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan canlı kuranın ardından, On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar ilan edildi. Çekiliş sonrası On Numara'da bu hafta çıkan şanslı numaraların hangileri olduğu merak konusu oldu. İşte, MPİ 14 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara'nın 14 Ekim Pazartesi günkü çekilişi saat 21:15'te  tamamlandı. On Numara'da geçen hafta 10 bilen 3 kişinin, 180 bin 774 lira ikramiye kazandığı son çekilişinin ardından, bu hafta On Numara'ya şans oyunu tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Peki, On Numara'nın 897'nci hafta çekilişinde hangi numaralar ikramiye çıktı? İşte, On Numara'da bu hafta çıkan talihli numaralar...

14 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen On Numara'nın 14 Ekim çekilişleri noter huzurunda tamamlandı. On Numara'da bu hafta şu numaralar çıktı;

8-14-16-23-25-26-27-29-39-40-41-46-52-59-60-61-63-64-67-71-73-76

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama (14 Ekim 2019)

MPİ ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 896. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 180 bin 774 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 510 lira 75'er kuruş, 8 bilen 1902 kişi 190 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 780 kişi 26 lira 5'er kuruş, 6 bilen 119 bin 619 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 214 bin 744 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Antalya'nın Alanya, İstanbul'un Beykoz ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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