MPİ duyurdu: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Ekim Milli Piyango Şans Topu sorgulama
Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nun 9 Ekim tarihli çekilişi Milli Piyango İdaresince (MPİ) gerçekleşti. 858 bin TL'nin devrettiği Şans Topu'nun 956. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Büyük heyecanın yaşandığı Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde çıkan numaralar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı numaralar.
956'ncı hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nun 9 Ekim 2019 tarihli çekilişleri MPİ tarafından saat 21:15'te tamamlandı. Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca vatandaşlar bu hafta Şans Topu'na büyük ilgi gösterdi. Merakla Şans Topu'nda çıkan numaraları öğrenmek isteyenler, "Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9 Ekim Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı.
9 EKİM 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 9 Ekim 2019 tarihli çekilişleri noter huzurunda gerçekleşti. Şans Topu'nun 956'ncı hafta çekilişinde şu numaralar çıktı,
3-11-14-28-31+1
ŞANS TOPU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 955. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 858 bin 870 lira 27 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4 bin 374 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 198 kişi 560 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 613 kişi 53 lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 852 kişi 28 lira 65'er kuruş, 3 bilen 76 bin 633 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 676 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 660 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle