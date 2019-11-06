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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

MPİ 6 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını duyurdu! İşte Sayısal Loto sorgulama sayfası

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MPİ 6 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını duyurdu! İşte Sayısal Loto sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 1268. hafta çekilişleri gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Çekiliş sonrası ikramiye sorgulama ekranı MPİ'nin internet sitesinden erişime açıldı. İşte, 6 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı numaralar.

Haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun 6 Kasım Çarşamba günkü çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Sayısal Loto'nun son çekilişinde 7 milyon TL'nin 1 kişiye çıkmasıyla, bu hafta Sayısal Loto'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peki, 1268'inci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, Sayısal Loto sorgulama sayfası.

6 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto'nun 6 Kasım  tarihli çekilişleri gerçekleşti. 1268. hafta Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

8-17-18-20-29-44

MPİ 6 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını duyurdu İşte Sayısal Loto sorgulama sayfası

 SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1267'nci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 274 bin 196 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 9 bin 10 lira 85 kuruş, 4 bilen 6 bin 371 kişi 110 lira 90 kuruş ve 3 bilen 133 bin 53 kişi ise 14 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

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