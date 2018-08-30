MPİ 30 Ağustos çekilişi | Milli Piyango çekiliş sonuçları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.08.2018 - 19:34, Son Güncelleme:

MPİ 30 Ağustos çekilişi | Milli Piyango çekiliş sonuçları

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MPİ 30 Ağustos çekilişi | Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişi, Zafer Bayramı nedeniyle 30 Ağustos’ta yapıldı. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, MPİ bileti satın alan şans oyunu tutkunları kendi biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

Milyonlarca insana zengin olma hayali kurduran MPİ çekilişinin heyecanla beklenen 30 Ağustos 2018 tarihli son çekilişi tamamlandı. Ağustos ayında yapılan son çekilişin tamamlanmasının ardından gözler, kazanan numaralara çevrildi. Sahip oldukları bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden şans oyunu tutkunları, heyecanla 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sorguluyor. İşte, 30 Ağustos MPİ çekiliş sonucu ve sıralı tam liste...

30 AĞUSTOS 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 30 Ağustos tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

30-08-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

359693

400000 TL ikramiye kazanan numaralar 

105681

40000 TL ikramiye kazanan numaralar 

261110

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

093875 250280

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

135584 191626 270079

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

01120 03918 13876 15136 16195 22284
23081 25185 33225 58151 63870 67549
67644 75894 85048 87263 93848 96959
97496 99890

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

0346 0906 1078 1106 2354 3288
3323 3418 3822 5227 6076 6230
6818 8583 9360

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

029 036 227 316 342 626
652 657 728 739 755 869

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 

15 38 47 56 76 93
98

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar 

2 8

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

059693 159693 259693 309693 319693 329693
339693 349693 350693 351693 352693 353693
354693 355693 356693 357693 358693 359093
359193 359293 359393 359493 359593 359603
359613 359623 359633 359643 359653 359663
359673 359683 359690 359691 359692 359694
359695 359696 359697 359698 359699 359793
359893 359993 369693 379693 389693 399693
459693 559693 659693

 

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