MPİ 22 Haziran Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı | Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto şans oyununda heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Sayısal Loto'nun 22 Haziran tarihli sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te düzenlenen çekilişin ardından, Sayısal Loto'nun 1229'uncu haftasında ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ 22 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı. Çekilişin sonra ermesinin ardından, 1229. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar kurumun internet sitesinden vatandaşların erişimine açıldı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruş ikramiyeyi kazanmıştı. İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 22 Haziran tarihinde ikramiye kazandıran numaralar ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.
22 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Saat 21:15'te MPİ'nin internet sitesi üzerinden Sayısal Loto'nun canlı çekilişi yapıldı. Sayısal Loto'nun 1229. haftasında ikramiye kazandıran talihli numaralar şunlar oldu;
11,14,17,27,38,41
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 455 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 639 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 729 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı belirtildi. Çekilişte toplam 2 milyon 655 bin 152 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 879 bin 761 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 491 bin 694 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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