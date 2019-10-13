MPİ 12 Ekim 2019 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kim ne kadar kazandı?
12 Ekim Sayısal Loto sonuçları, kupon sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Oynamış oldukları kuponları sorgulamak isteyen vatandaşlar, 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları konusunda Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yapmış olduğu duyuruyu araştırmaya başladı. İşte, 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları bilgisi ve kazandıran numaralar
Sayısal Loto sonuçları için pazar sabahı birçok kişinin sorgulamaları başladı. 12 Ekim akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, bu sonuçlara göre Sayısal Loto sonuçlarının kazandıran numaraları neler oldu? İşte, 12 Ekim 2019 Sayısal Loto sonuçları ve detaylı bilgiler
12 EKİM 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto sonuçları için 12 Ekim akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu.
05-06-21-27-37-46 numaraları büyük ikramiye kazandıracak rakamlar olarak belirlendi. Ancak, bu rakamları oynayan kişi bulunmadığı için Sayısal Loto'da ikramiye 7. kez devroldu.
6 bilen kişi sayısı : 7. Devir ve Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13.600.971,21 TL
5 bilen kişi sayısı : 163 ve Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.453,50 TL
4 bilen kişi sayısı : 8.698 ve Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 90,85 TL
3 bilen kişi sayısı : 158.577 ve Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,25 TL
Sayısal Loto'da;
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.
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