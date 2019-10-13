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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

MPİ 12 Ekim 2019 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kim ne kadar kazandı?

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MPİ 12 Ekim 2019 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kim ne kadar kazandı?

12 Ekim Sayısal Loto sonuçları, kupon sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Oynamış oldukları kuponları sorgulamak isteyen vatandaşlar, 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları konusunda Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yapmış olduğu duyuruyu araştırmaya başladı. İşte, 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları bilgisi ve kazandıran numaralar

Sayısal Loto sonuçları için pazar sabahı birçok kişinin sorgulamaları başladı. 12 Ekim akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, bu sonuçlara göre Sayısal Loto sonuçlarının kazandıran numaraları neler oldu? İşte, 12 Ekim 2019 Sayısal Loto sonuçları ve detaylı bilgiler 

12 EKİM 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları için 12 Ekim akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu.

05-06-21-27-37-46 numaraları büyük ikramiye kazandıracak rakamlar olarak belirlendi. Ancak, bu rakamları oynayan kişi bulunmadığı için Sayısal Loto'da ikramiye 7. kez devroldu.

6 bilen kişi sayısı : 7. Devir ve Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13.600.971,21 TL
5 bilen kişi sayısı : 163 ve Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.453,50 TL
4 bilen kişi sayısı : 8.698 ve Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 90,85 TL
3 bilen kişi sayısı : 158.577 ve Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,25 TL

Sayısal Loto'da;

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SOYGUN YAPTI EŞİNE DE 'SAYISAL LOTO'DAN PARA ÇIKTI' DEDİAdana'da 5 ay önce evlenen özel güvenlik elemanı, düğün borcunu ödemek için PTT Bank'tan 17 bin 500 lira gasp etti. Borçlarını ödedikten sonra elinde kalan 4 bin lirayı genç karısına teslim eden zanlı "Sayısal Loto'dan para çıktı, borçlarımızı temizledim" dediği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan zanlı suçunu itiraf etti. Sorgusunda 5 ay önce evlendiğini belirten zanlı "5 ay önce evlendim. Kredi kartı borçlarımı ödeyemediğim için bunalıma girdim. Maaşım da yetmediği için PTT Şubesi'ni soymaya karar verdim. Borcumun büyük bölümünü ödedim. Geriye 4 bin lira kaldı. Onu da eşime teslim ettim. Eşime de Sayısal Loto'dan para çıktığını söyledim. Soygun yaptığımı bilmiyordu" dediği öğrenildi.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Fatih KARAÇALI - Ahmet ÖZMEN -DHA
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