Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar
GeriGündem Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
06.02.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarptığı motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan ticari taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11
  • Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar
  • Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar
  • Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar
  • Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ulukapı Mahallesi'nde bir marketin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ana yoldan tali yola dönmek isteyen motosiklet sürücüsü İsmet Öz, aynı anda karşıdan gelmekte olan Adil T.'nin kullandığı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan İsmet Öz ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların hemen olay yerine koştuğu kazada yaralı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ticari aracın ön camının parçalandığı kazada araçta bulunan sürücü Adil T. ile birlikte Y.R.T, R.E.T. ile E.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar taburcu edilirken tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Adil T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adil T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Felix Mendelssohn ‘Düğün Marşı’ eserini hangi oyun için bestelemiştir?

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar

Erkek çocukları öpüştüren fenomenin tahliye talebine ret

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü için flaş karar