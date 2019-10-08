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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.10.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Genç kız çığlık çığlığa bağırdı! 'Korktunuz mu' diye dalga geçti

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Genç kız çığlık çığlığa bağırdı! 'Korktunuz mu' diye dalga geçti

İstanbul trafiğinde motosiklete sırtüstü yatıp ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek seyreden genç bir motosiklet sürücüsü hareketleri ile adeta ölüme meydan okudu. Genç, sevgilisiyle kentin en işlek noktalarında araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı, sürücünün yayaların üstüne motosikleti sürerek “korktunuz mu?” dediği o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’da trafiğinde çeşitli noktalarında ortaya çıkan motosikletli magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen trafik terörü devam ediyor. Son olarak E-5 karayolunda trafikte giden çiftten biri, motosikletin üstüne sırtüstü yatarak dakikalarca bu şekilde seyretti. Ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek magandalıkta sınır tanımayan genç sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikte şov uğuruna akrobatik hareketler yapan maganda, adeta ölüme meydan okudu.

Köprülerde “makas” atarak terör estirdiler

Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen çift, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Atatürk Köprüsü’nde yoğunluktan yavaş bir şekilde ilerleyen araçların arasında defalarca “makas” attı. Trafiği çok kez tehlikeye düşüren çift, yaya ve araçlarla adeta dalga geçer gibi üstlerine sürerek kazaya davetiye çıkarttı. Beşiktaş’ta da ayrı ayrı motosikletlerle trafiğe çıkan çift, tehlikeli hareketlerine burada da devam etti.

Genç kız çığlık çığlığa kaldı

Bir başka görüntüde ise kız arkadaşını arkasına alıp motosikletle seyreden genç yine yayaların üstüne sürdü. Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı olayda sürücü “Korktunuz mu?” diyerek bir de dalga geçti. Vatandaşların ölümle burun buruna geldiği o korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi. Maganda çift o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maganda çifti yakalamak için çalışma başlattı.

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