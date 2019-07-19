Motosikletli kadından "kanser farkındalık turu"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosikletli kadından "kanser farkındalık turu"
GeriGündem Motosikletli kadından "kanser farkındalık turu"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
19.07.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Motosikletli kadından "kanser farkındalık turu"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosikletli kadından "kanser farkındalık turu"

Dünya turuna çıkarak 55 ülkede motosikletiyle 70 bin kilometre yol kateden, mola vermek için geldiği İstanbul'da yakalandığı meme kanserini yenen Gülçin Söğüt, kansere karşı farkındalık yaratmak için eşi Ferry Schouten ile Elazığ'a geldi.

Yendiği kansere karşı farkındalık oluşturmak için Türkiye'yi karış karış gezen Söğüt ve eşi, Elazığ'da Halk Sağlığı Müdürlüğü Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.

Söğüt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 ili gezdiklerini, eşiyle meme kanserine karşı farkındalık yaratmak için "erken farket sen kazan" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri illerde insanlarla diyalog içerisine girdiklerini ifade eden Söğüt, "Daha çok köy ve kasabalarda kalmaya çalıştık. Kadınlarla sohbet ederek onlara kanser çeşitlerini anlatmaya çalıştık." dedi. 

Yollarda kanser hastası birçok kişiyle görüştüğünü aktaran Söğüt, kanserin korkulacak bir şey olmadığını, istendiği takdirde üstesinden gelinebileceğini hastalara anlattıklarını belirtti.

Schouten de eşinin tedavi döneminde zorlu süreçlerden geçtiklerini ifade ederek, "Tedavi süreci başladı eşimi neredeyse kaybediyordum. O süreçte eşime ne destek gerekiyorsa verdim. Eşim ile ben de saçlarımı kazıdım. Ama inandığımız için o süreçleri geri bıraktık ve şu an yollardayız." ifadelerini kullandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakanlık açıkladı: Yerli mühimmat kullanıldı... Yerle bir edildi
Gelin ve damatlar canından bezdirdi... Son çare olarak bunu yaptı
Yurtdışına 'Kaynak'
Maçka Parkı'nda şoke eden olay! Genç kadının çığlıklarına vatandaşlar koştu...