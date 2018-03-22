Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Motosikletli Ayşegül'ün feci ölümü

    Motosikletli Ayşegül'ün feci ölümü

    İHA
    22.03.2018 - 01:54 | Son Güncelleme:

    Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 34. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Yıldız idaresindeki 38 HH 760 plakalı kamyon, plakasız motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Ayşegül Yurt'a çarptı.

    SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

    Kazada ağır yaralanan Ayşegül Yurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: samsun , kaza , trafik kazası , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri