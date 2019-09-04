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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.09.2019 - 02:03, Son Güncelleme:

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı motosiklet ile karşı yönden farı sönük halde gelen motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Dalaman-Ortaca kara yolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, ters yönde giden plakasız motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer'e (21) "dur" ihtarında bulundu.

Kınayer ekiplerin ihtarına uymayarak ters yönde kaçmaya çalışırken, önce Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüse yandan çarpıp daha sonra da karşı istikametten farı sönük halde gelen ehliyetsiz sürücü Demirhan İrgin'in (17) kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi ve Ortaca'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Demirhan İrgin ve Hakan Kınayer, hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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