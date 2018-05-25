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    Motosikletle geldi, takip cihazı yerleştirip, kaçtı

    Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
    25.05.2018 - 07:55 | Son Güncelleme:

    ADANA’da motosikletli bir kişi, Ercüment Çelik’in (39) park halindeki iki aracına takip cihazı yerleştirip kaçtı. Çelik’in durumu fark edip, polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

    Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Reklam işi yapan Ercüment Çelik, otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park edip eve çıktı. Bu sırada plakası belirlenemeyen motosiklet ile apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, Çelik’e ait 01 BJV 98 plakalı otomobilin altına poşete sarılı bir şey yapıştırdıktan sonra kaçtı.

    Motosikletle geldi, takip cihazı yerleştirip, kaçtıKomşusunun fark edip haber verdiği Çelik, aracın altına yapıştırılan poşeti çıkardı. Poşetteki nesnenin elektronik cihaz olduğunu gören Çelik, yolun kenarına park ettiği 35 AP 6883 plakalı hafif ticari aracını da kontrol etti.

    Motosikletle geldi, takip cihazı yerleştirip, kaçtıTicari aracın altında da aynı cihazı bulan Çelik, polise haber verdi. Gelen ekipler, her iki aracın altına bırakılan nesnenin, takip cihazı olduğunu saptadı. Polisin ifadesine başvurduğu Çelik, herhangi bir hasmının olmadığını söyledi.

    Polis, takip cihazını bırakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

     Motosikletle geldi, takip cihazı yerleştirip, kaçtı

     

    Etiketler: Adana , gündem
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