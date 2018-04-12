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    Motosikletle deneme sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ faciayla bitti: 2 Ã¶lÃ¼

    Erdem Ã–ZCAN-Tufan DALGIÃ‡/BANDIRMA (BalÄ±kesir), (DHA)Â
    12.04.2018 - 08:42 | Son GÃ¼ncelleme:

    BALIKESÄ°Râ€™in BandÄ±rma ilÃ§esinde kavÅŸakta kamyona yandan Ã§arpan motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ GÃ¶rkem Ã–nen ile arkasÄ±ndaki Umut Ã–zcanbay Ã¶ldÃ¼.Umut Ã–zcanbayâ€™a ait olan motosikletle Ã–nenâ€™in deneme sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    Kaza, saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda BandÄ±rma ilÃ§esi Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi ile AtatÃ¼rk Caddesiâ€™nin kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸakta meydana geldi. Umut Ã–zcanbay (28), yaklaÅŸÄ±k 3 ay Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± 03 YB 818 plakalÄ± motosikletini denemesi iÃ§in GÃ¶rkem Ã–nenâ€™e (32) verdi ve kendisi de arkasÄ±na bindi. Deneme sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± hÄ±zlÄ± olduÄŸu iddia edilen GÃ¶rkem Ã–nen yÃ¶netimindeki motosiklet, kavÅŸakta, nalbur malzemesi taÅŸÄ±yan HakkÄ± Aslan yÃ¶netimindeki 16 DE 540 plakalÄ± kamyona yandan Ã§arptÄ±. Kazada, GÃ¶rkem Ã–nen ve Umut Ã–zcanbay olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â 

    GÃ¶rkem Ã–nen ve Umut Ã–czanbayâ€™Ä±n cesetleri olay yerinde yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan BandÄ±rma Devlet Hastanesiâ€™nin morguna konurken, kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ HakkÄ± Aslan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    GÃ¶rkem Ã–nen'in motosikletini, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÅŸine verdiÄŸi, kendisinin de Umut Ã–zcanbay'Ä±n motosikletinin modelinden almak iÃ§in deneme sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    Etiketler: motosiklet kazasÄ± , balÄ±kesir , NoMobil , gÃ¼ndem
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