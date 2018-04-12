Motosikletle deneme sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ faciayla bitti: 2 Ã¶lÃ¼

Kaza, saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda BandÄ±rma ilÃ§esi Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi ile AtatÃ¼rk Caddesiâ€™nin kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸakta meydana geldi. Umut Ã–zcanbay (28), yaklaÅŸÄ±k 3 ay Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± 03 YB 818 plakalÄ± motosikletini denemesi iÃ§in GÃ¶rkem Ã–nenâ€™e (32) verdi ve kendisi de arkasÄ±na bindi. Deneme sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± hÄ±zlÄ± olduÄŸu iddia edilen GÃ¶rkem Ã–nen yÃ¶netimindeki motosiklet, kavÅŸakta, nalbur malzemesi taÅŸÄ±yan HakkÄ± Aslan yÃ¶netimindeki 16 DE 540 plakalÄ± kamyona yandan Ã§arptÄ±. Kazada, GÃ¶rkem Ã–nen ve Umut Ã–zcanbay olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

GÃ¶rkem Ã–nen ve Umut Ã–czanbayâ€™Ä±n cesetleri olay yerinde yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan BandÄ±rma Devlet Hastanesiâ€™nin morguna konurken, kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ HakkÄ± Aslan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GÃ¶rkem Ã–nen'in motosikletini, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÅŸine verdiÄŸi, kendisinin de Umut Ã–zcanbay'Ä±n motosikletinin modelinden almak iÃ§in deneme sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.