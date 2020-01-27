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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:31,Son Güncelleme:/

Motosikletle akrobatik hareketler yaparken canından oldu

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Motosikletle akrobatik hareketler yaparken canından oldu

Antalya'da motosikletle akrobatik hareketler yapan Mehmet Çetin (20) kontrolü kaybedince yola savruldu. Kazada Çetin yaşamını yitirirken, arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, dün akşam Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Adı açıklanmayan arkadaşıyla bindiği motosikletle aşırı hız yapan Mehmet Çetin, motorun önünü kaldırıp akrobatik hareketler yapınca kontrolü kaybetti.

Yola savrulan Çetin ve arkadaşı, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Çetin kurtarılamazken, arkadaşı ise kazayı hafif yaralı atlattı. Otopsi yapılan Mehmet Çetin'in cenazesinin Isparta'da toprağa verileceği belirtildi.

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