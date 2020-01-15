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Yavuz YILMAZ (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Motosikletle 2 yatak taşıdılar

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Motosikletle 2 yatak taşıdılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet üzerinde arkadaşıyla birlikte 2 yatağı taşıyan sürücü, cep telefonu ile görüntülendi.

İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde motosikletine yüklediği 2 yatak ve arkadaşı ile cadde üzerinde seyreden sürücüyü görenler şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, tepki çekti. Görüntülerde motosiklet üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün dışında arkada oturan arkadaşının olduğu ve önlerine de birer yatağı aldıkları görüldü.

 

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