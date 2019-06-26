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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.06.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Motosikletiyle kadına çarptı, yaralı halde bırakıp kaçtı

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Motosikletiyle kadına çarptı, yaralı halde bırakıp kaçtı

İstanbul Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken motosiklet sürücüsü de yarlandı. Kazanın ardından hafif yaralanan motosiklet sürücüsünün kaçtığı iddia edilirken kadın hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt’un en işlek caddelerinden birisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştı. Olay yerine 100 metre mesafede olan üst geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalışan kadına kırmızı renkli bir motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kadın metrelerce ileriye savruldu ve motosiklet sürücüsü de yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza yerine kısa süre sonra gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve devriye ekipleri ile incelemelere başladı.
Kazaya tanık olan bir kadın ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Motosiklet sürücüsü kaçtı

Yaşanan kaza sonrası motosiklet sürücüsünün yanına gelen kimliği bilinmeyen kişi ve kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kadına çarpması kadının ve motosiklet sürücüsünün savrulması görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaralı kadına vatandaşların yardımı esnasında olaya karışan motosikletin ve sürücüsünün kaçması yer alıyor.

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