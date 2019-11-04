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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
04.11.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

Motosikleti bulundu... "Umarım iyi haberini alırız"

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Motosikleti bulundu... "Umarım iyi haberini alırız"

ANTALYA’da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan kanser hastası Hakan Gökalp’ın (31) kullandığı motosiklet ormanlık alanda bulundu. Polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemede Gökalp’e ulaşamazken, anne Emine Gökalp "Umarım iyi haberini alırız" dedi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Hakan Gökalp, 25 Ekim Cuma sabah, 07 BUR 94 plakalı motosikletiyle kayıplara karıştı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Gökalp, ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı.

Ses kaydında, "Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Gökalp’in ailesi, polise ’kayıp’ başvurusunda bulundu.

Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri, daha önce iki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Hakan Gökalp’i bulmak için çalışma başlattı.

MOTOSİKLETİ BULUNDU

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Hakan Gökalp’e ait motosiklet Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu Kanyonu mevkisinde ormanlık alanda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosiklette inceleme yaptı. Bölgede arama yapan ekipler, Hakan Gökalp’ten bir iz bulamadı. Motosiklet, detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.

’UMARIM İYİ HABERİNİ ALIRIZ’

Aradan geçen zamana rağmen haber alınamayan Hakan Gökalp’in annesi Emine Fidan, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Ancak tedaviden sonra düzeldi. Ardından testis kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gördü. Saçları dökülünce canı sıkıldı. Sürekli, ’Saçım döküldü, görüntüm değişti’ diyordu. İlaçlarını ve cep telefonunu yanına almadan gitmiş. Tanıdığımız arkadaşlarını aradık ancak haber alamadık. Cüzdanını yanına almış. Kendisini çok merak ediyoruz" dedi.

Oğlunun kullandığı motosikletin ormanlık alanda bulunduğunu belirten anne Emine Gökalp, "Kendisinden bir iz yok. Polis çevrede arama yapmış ancak bulamamış. Bütün aile onu arıyoruz. Umarın kendisinden iyi haber alırız" diye konuştu.

 

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